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14.05.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Нотариусы предостерегли от покупки дач, построенных до 1998 года

Текст: Владислав Куликов
Нотариусы посоветовали проявлять особую осторожность при покупке дач, построенных до 1998 года. Такие сделки нуждаются в дополнительной правовой проверке.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, в прошлом году резко выросло количество обращений к нотариусам по удостоверению сделок с земельными участками. Их количество выросло на 16 процентов, всего было удостоверено 64,4 тысячи таких сделок. Земельные участки со строениями тоже стали чаще отчуждать именно через нотариуса, подчеркивают в ФНП.

Фото: iStock
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"Чаще всего россияне приобретают участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства, некоторые покупают землю для того, чтобы вести подсобное хозяйство, - рассказывают эксперты. - Для некоторых видов сделок, например, для отчуждения долей в праве общей собственности на земельный участок, предусмотрена обязательная форма. Однако в вопросах отчуждения и оформления земли существует масса нюансов, из-за которых могут возникать различные риски".

Прежде всего, нотариусы рекомендуют внимательно проверить - как обстоят дела с правами собственности. Если продавец представил вам свидетельство о праве собственности, выданное до 1998 года, то надо не торопиться, а еще раз все досконально проверить. "Реестр прав на недвижимое имущество появился в 1998 году, регистрации в нем подлежали права на недвижимое имущество, возникшие позднее. Права, которые возникли до появления реестра, признаются государством, однако до совершения сделки важно понять, нет ли на имуществе арестов или запретов, а это можно сделать только в том случае, если владелец зарегистрирует свое право в ЕГРН", рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Также если в качестве документа, подтверждающего право на имущество, продавец представит свидетельство о праве на наследство, безопаснее будет сначала попросить его для начала внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр недвижимости, а уже после этого - проводить сделку.

Чтобы не купить кота в мешке, лучше обратиться к нотариусу. "Он не только проводит правовую экспертизу предоставленных собственником земельного участка правоустанавливающих документов, разъясняет правовые последствия совершаемой сделки, обеспечивая тем самым законность и безопасность сделки, но и наделен правом запрашивать необходимую информацию из различных реестров, - поясняют эксперты. - Нотариусы работают в режиме одного окна, то есть самостоятельно получают необходимые сведения, удостоверяют сделку и направляют ее в регистрирующий орган".

Договор, удостоверенный нотариусом, обладает повышенной доказательной силой, а сам нотариус несет полную имущественную ответственность за каждое совершенное нотариальное действие, если по его вине будет причинен ущерб, он будет полностью возмещен.

Экономика Недвижимость Земля

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