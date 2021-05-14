О чем нужно знать, если вы решили взять микрозайм

Примерно у каждого пятого российского заемщика есть долг перед микрофинансовыми организациями (МФО), следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс". За последние полгода приток клиентов в МФО ускорился в том числе и за счет тех клиентов, которые раньше брали кредиты только в банках.

О том, какие правила нужно обязательно соблюдать, если обстоятельства вынудили брать в долг у МФО, рассказала "Российской газете" специалист по финансовой грамотности.

Анна Чаплыгина, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Услуги МФО по сравнению с предложениям банков стоят дорого. Самое главное при обращении в МФО - минимизировать, насколько возможно, срок пользования заемными средствами и заключать договор лишь тогда, когда все другие источники недоступны (друзья и родственники, заём по месту работы, банковский кредит или кредитная карта). Даже сами МФО называют себя "скорой помощью". Разумеется, никто не станет туда обращаться по незначительному поводу или вызывать её ежедневно в течение нескольких месяцев.

Услуги МФО можно рассматривать только при условии, что вы на 100% уверены в денежных поступлениях, из которых вы будете гасить заём. Худший и самый опасный сценарий - когда вы занимаете деньги для оплаты уже существующих долгов или покрытия не срочных, а постоянных расходов. Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству.

Если все-таки пришлось обратиться в МФО за микрозаймом, важно помнить следующие правила:

1. Полезно проверить, что выбранная вами микрофинансовая организация включена в реестр МФО Банка России. Обращаться к "черным кредиторам", не входящим в реестр, - плохая идея!

2. До подписания договора обязательно посчитайте, сможете ли вы расплачиваться с МФО, не рискуя обязательными статьями расходов своего бюджета (уплата налогов и алиментов, платежи за ЖКУ, мобильную связь и интернет, платное образование, приобретение продуктов и прочего необходимого для жизни). В идеале платежи по микрозайму не должны превышать 20-30% ежемесячного дохода при условии, что других кредитов у вас нет.

3. Текст договора с МФО обязательно читать целиком, включая сноски, мелкий шрифт и многостраничные приложения! Многие из-за спешки и усталости пренебрегают этим правилом. Вы должны понимать, какие обязательства вы на себя берёте. Самая хорошая иллюстрация - "привязанная" к займу страховка. По закону вы можете от нее отказаться, в том числе и после подписания договора (в течение 5 дней). Обязательно заострите внимание и на основных параметрах кредита - посчитайте полную стоимость займа, количество, размер и периодичность платежей по нему, уточните, за что и как будут начисляться неустойки, штрафы и пени.

4. Не забудьте о безопасности своих персональных данных, особенно если вы оформляете микрозайм онлайн. Любая конфиденциальная информация (паспортные данные, реквизиты банковской карты и пр.) может вводиться только на защищенных сайтах, адрес которых начинается с https.

5. После того как заём будет оформлен, главная рекомендация - не допускать просрочек. МФО нередко рассматривают неуплату как дополнительный заём, причем ставка по нему может оказаться ещё выше!

6. Не поддавайтесь на рекламу "раздолжнителей". Если вам настойчиво обещают помочь избавиться от обременительных долгов - значит, это мошенничество, которое лишь ухудшит финансовую ситуацию.