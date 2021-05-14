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14.05.2021 16:00
Рубрика: Общество

Астрономы обнаружили одну из первых звезд Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2 Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2
Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2

Международная команда астрономов открыла звезду, расположенную на расстоянии 16 тысяч световых лет от Земли, которая, судя по ее химическому составу, является одной из самых ранних звезд Вселенной.

Фото: pixabay.com
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Статья авторов открытия опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Обнаруженная звезда получила обозначение SPLUS J210428.01-004934.2. Она была открыта при помощи метода узкополосной фотометрии. Затем ее существование было подтверждено независимыми исследователями методом спектроскопии высокого разрешения.

Экспериментальные наблюдения позволили исследователям провести анализ химического состава звезды. Именно он помог определить, что найденный объект относится к классу звезд второго поколения. Установить это удалось по чрезвычайно низкому содержанию в химическом составе таких элементов, как углерод, железо, кислород, магний и литий.

Поясним, что для этого ученые провели анализ спектра света, излучаемого звездой, который содержит своего рода химические отпечатки различных элементов. Согласно общепринятой теории, в ранней Вселенной до появления звезд не было тяжелых элементов. Ученые представляют ее в виде "облачного супа", состоявшего в основном из водорода и гелия.

Считается, что первые звезды также образовались из водорода и гелия, но в результате процесса термоядерного синтеза в их ядрах появились и более тяжелые элементы. "Сначала водород превращается в гелий, затем гелий - в углерод и так далее, вплоть до железа, в зависимости от массы звезды", - объясняют ученые.

Фото: iStock
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Взрывающиеся звезды выбрасывали в космос весь свой расплавленный материал. Эти космические взрывы были настолько сильны, что вызывали серию ядерных реакций. В результате появились еще более тяжелые элементы, такие как золото, серебро, торий и уран, которые начали входить в состав звезд следующего поколения.

Изучение химического состава SPLUS J210428 показало, что он содержит элементы, которые могли образоваться в процессе жизни и смерти всего лишь одной звезды первого поколения. Следовательно, найденный объект - это звезда следующего поколения, что делает ее одной из древнейших звезд, известных науке.

У нее также оказалось самое низкое содержание углерода, которое астрономы когда-либо наблюдали в звездах с ультранизким содержанием металлов. По словам исследователей, это дает новые данные для понимания процессов образования звезд-прародителей и звездной эволюции.

Общество Наука Общество Космос

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