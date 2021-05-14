Опрос: Россияне не поддерживают идею введения "паспортов вакцинации"

В среднем 58% респондентов полностью согласны с тем, чтобы для въезда в их страну требовался "вакцинный паспорт", еще 25% согласны с этим в некоторой степени. 9% опрошенных с этим не согласны частично или полностью, а 5% не определились.

Активнее всех поддержали идею жители Малайзии (92%), Перу (90%), Аргентины и Чили (по 88%).

Россия вместе с Венгрией и Польшей вошла в тройку стран, жители которых менее всех согласны с введением требования предъявлять документ о прививке для въезда в другую страну (59, 52 и 58% процентов соответственно).

При этом каждый третий участник опроса из нашей страны полностью поддерживают эту идею, каждый четвертый согласен с ней частично; 14% россиян частично не согласны, а 20% совершенно не согласны, 8% затруднились с ответом.

Предложение требовать "вакцинные паспорта" для доступа в крупные публичные заведения и на мероприятия пользуется несколько меньшей поддержкой - ее в целом одобрили 67% опрошенных. Более всего согласны с этим респонденты из Индии, Чили и Малайзии - по 82%. Россия (31%), Венгрия (47%) и Польша (49%) - три страны-участницы опроса, в которых количество согласных с этой идеей составило меньше 50%. Причем в нашей стране полностью согласны с такой идеей только 10%, еще 20% согласны с ней частично, 19% частично не согласны, а 40% совершенно не согласны. Еще 10% затрудняются с ответом.

В среднем 66% опрошенных жителей планеты ожидают, что к концу года в их стране будут широко использоваться "вакцинные паспорта". В Индии и Перу таких респондентов по 81%, в Китае - 79%.

Жители России в большинстве не ожидают скорого введения "паспортов" (очевидно, во многом потому, что руководство страны, включая вице-премьера Татьяну Голикову заявляло, что это преждевременно): лишь 32% россиян считают, что в нашей стране такие документы будут широко распространены к концу года.

Также скепсис высказали жители Японии (43%) и Польши (45%).