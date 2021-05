Опубликовано видео официального гимна чемпионата Европы по футболу

Песня We Are The People, которую вместе написали голландский диджей Мартин Гаррикс и лидеры ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж обрела и свою видео-версию.

Новый клип - фактически очередная презентация стадионов предстоящего "Евро"-2020. Под вокал Боно, гитару Эджа и электронные инструменты Мартина Гаррикса попутно демонстрируется и то, сколь многогранен современный футбол! В Москве покажут трофей чемпионата Европы по футболу Ведь в кадр попадают и фрагменты матчей женских команд, и любительских. А среди болельщиков - представители разных национальностей, рас и возрастов. Не обошлось и без рекламы продукции официальных спонсоров Чемпионата Европы-2020…. Но главным действующим лицом видео стал все-таки Мартин Гаррикс, который в день премьеры 14 мая отметил 25-летие: он и с родственниками успевает пообщаться и свою любовь к футболу выразить. Но в целом, пожалуй, не понятно только одно: несмотря на жизнеутверждающий текст и припев, в котором чувствуются приметы песни-гимна, We Are The People сложно назвать очень уж выдающимся треком. Поэтому не ясно, отчего Мартин Гаррикс, по его же собственным словам, оттачивал эту песню "до идеального звучания несколько месяцев"?! Хотя вокал Боно в ней, конечно, очень хорош! Тем интереснее будет узнать, как примут We Are The People футбольные болельщики Европы. Между тем За несколько часов клип собрал уже более 200 тысяч просмотров. Впрочем, не ясно: это дань уважения к новой песне или же проявление давней любви к футболу и предчувствие скорого Чемпионата Европы-2020, который стартует уже 11 июня.