Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку

Москва не собирается вмешиваться в события на Украине, но хочет уверенности, что в случае с украинским политиком Виктором Медведчуком речь не идет о политической зачистке и "охоте на ведьм". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы смотрим, как развиваются события на Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля", чтобы избавиться от конкурентоспособных политических сил, подчеркнул Песков.

На вопрос о том, кто для Владимира Путина Медведчук, пресс-секретарь президента ответил, что один из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается необходимости нормализации отношений Украины и России. "Они знают друг друга, неоднократно встречались", - напомнил Песков.

"Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом остается украинским политиком", - заключил пресс-секретарь российского лидера.