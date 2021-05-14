Под Ровно раскольники пытались взять штурмом церковь УПЦ

В селе Заболотье Ровенской области Украины представители непризнанной в мировом православии организации ПЦУ организовали нападение на Свято-Иоанно-Богословскую церковь. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) попытались этому воспрепятствовать, в результате чего между жителями села произошла массовая драка. По сообщениям украинских СМИ, в результате столкновений один человек был госпитализирован, а 24 человека обратились за медицинской помощью.

Согласно заявлениям прихожан УПЦ, конфликт был спровоцирован противоположной стороной, заявившей о своих правах на церковь и ее имущество. Представители ПЦУ со своей стороны апеллируют к ряду решений, которые прихожане Украинской православной церкви считают незаконными. Массовую драку удалось прекратить с помощью сил полиции. На данный момент, как уточняет портал Strana.ua, церковь опечатали и закрыли, у здания дежурит наряд полиции.

В последнее время на Украине участились подобные нападения со стороны членов ПЦУ, а также радикально настроенных представителей националистических движений. Все это происходит не просто при прямом попустительстве со стороны украинских властей, но фактически с их дозволения и при их поддержке.

Одно из таких жестоких нападений произошло в марте этого года, когда шестеро сторонников ПЦУ избили 63-летнего Василия Хащиюка, прихожанина Свято-Михайловского храма УПЦ, расположенного в селе Задубровка Черновицкой области. Как сообщал Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии, нападение случилось, когда мужчина возвращался с дежурства в церкви. После избиения у него зафиксировали множественные ушибы лица и тела, а также сотрясение мозга. "Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека многочисленные травмы могли закончиться летально", - подчеркнули в пресс-службе епархии.

Зачастую идеологами таких расправ над прихожанами УПЦ и захвата церковной собственности выступают люди, занимающие официальные позиции в структуре украинской власти. Одним из таких "борцов" за религиозные права стал Назарий Кишак, советник мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка. В прошлом месяце он разместил в сети публикацию с призывом "зачистить" монастыри УПЦ и снабдил свой пост фотографией людей в военной форме и с оружием, а также хэштегом "смерть врагам". Только через несколько недель и после жалоб со стороны граждан в отношении Кишака полиция начала досудебное расследование по подозрению в разжигании религиозной вражды и ненависти. Однако, если судить по тому, как в последние годы работают "демократичная" правоохранительная и судебная системы, ждать справедливости в этом конкретном случае не приходится.

Напомним, что еще в феврале этого года представители УПЦ обратились за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали защитить их конституционные права. Такое обращение было сделано после проведенного в Киеве съезда, в котором приняли участие более 300 человек, представляющих захваченные за последнее время приходы Украинской православной церкви из 12 областей страны. Согласно последним сведениям, всего на Украине было захвачено примерно 120 храмов.

"Мы, участники съезда представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, обращаемся к вам как к гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, с просьбой защитить наибольшую ценность - нашу жизнь, а также здоровье и безопасность нас и членов наших семей", - говорилось в обращении к Зеленскому. Но, как показывают последние события, по прошествии нескольких месяцев после обращения, "гарант" так и не смог обеспечить права собственных граждан.