Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не планирует наземную операцию в секторе Газа

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ не планирует на данном этапе проведение наземной операции в секторе Газа. Тем не менее, рассказал он в интервью РИА Новости, если обстановка продолжит обостряться, то такой вариант исключать нельзя.

"Пока этого не предвидится и не намечается, но если не будет обострения. Меня спрашивают: может ли быть хуже? Да, конечно, может быть хуже. Но я надеюсь, что такого не произойдет. При этом, если будет хуже, мы ничего не можем исключать", - заявил Александр Бен Цви.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу из-за неверной трактовки заявления ЦАХАЛ мировые СМИ сообщили о том, что Армия обороны Израиля наряду с воздушной военной операцией начала и наземную. ЦАХАЛ действительно сообщил о сборе резервистов и концентрации сухопутных сил у границы анклава, но отметил, что границу сектора Газа войска не пересекали.

Сегодня в течение дня ВВС Израиля продолжили наносить авиаудары по различным объектам внутри сектора. По информации агентства WAFA, авиация нанесла более 160 ударов, один из которых разрушил несколько домов в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, в результате чего погибла женщина и трое ее детей. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что по последним данным число погибших, достигло 119 человек, включая 31 ребенка. Более 800 человек, в том числе 139 детей, получили ранения различной степени тяжести.