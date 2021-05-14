Правительственный институт начал подготовку судебных юристов

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации начал специализированную подготовку судебных юристов по практико-ориентированной программе магистратуры "Судебный юрист". Судебные баталии - это особое искусство, и потому ему надо учиться отдельно, лучше - под руководством профессионалов. Именно поэтому к преподаванию приглашены практики, в том числе судьи арбитражных судов и адвокаты, в связи с чем у студентов есть возможность посещать судебные процессы и учиться на живых примерах.

Разработчик программы, заместитель заведующего кафедрой правовых технологий в регулировании споров Института законодательства и сравнительного правоведения, доцент Елена Позднышева напомнила "РГ", что в арбитражных судах представлять интересы граждан могут только дипломированные юристы. В судах общей юрисдикции недавно также были введены ограничения для не юристов: у них осталась возможность практиковать только в районных и мировых судах. Защищать граждан в региональных судах и выше могут только профессионалы с дипломом. Но в данном случае принципиально важно, чтобы слова "профессионал" и "диплом" были синонимичны.

Ранее в образовательных стандартах не было установлено таких требований к выпускнику ВУЗа, как умение представлять интересы участников гражданского оборота в суде. Это большое упущение, считают специалисты. Много внимания уделяется подготовке следователей, прочих сотрудников правоохранительных органов. Учат студентов уголовному и гражданскому праву, другим нужным и полезным вещам. Но когда молодой юрист приходит в суд, зачастую сталкивается с тем, что каких-то крайне необходимых практических умений не хватает. В вузе этому не учили, и приходится постигать премудрости профессии на своем подчас горьком опыте. Именно поэтому новый федеральный государственный образовательный стандарт установил для выпускников программы магистратуры такую общепрофессиональную компетенцию как способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу.

"Пока студенты учатся в вузе, у них зачастую складываются оптимистичные и несколько наивные представления о профессии, о себе в профессии, о своих знаниях, - рассказывает Елена Позднышева. - Но когда они выпускаются и начинают работать, что называется, на земле, то им категорически не хватает практических навыков и компетенций. Выясняется, что их представления несколько оторваны от реальной жизни. Задача нашей программы максимально сократить адаптационный период введения выпускников программы в профессию судебного представителя, выпустить людей, которые с самого начала знают, что делать и к чему быть готовым".

Программа рассчитана на подготовку в первую очередь судебных представителей для арбитражных судов. Но, как подчеркивают в Институте законодательства и сравнительного правоведения, основная задача - подготовить универсального юриста-профессионала.

"Задача амбициозная: подготовить такого универсального юриста, который, с одной стороны, может осуществлять квалифицированное правовое сопровождение бизнеса, а с другой стороны без привлечения адвокатов представлять интересы субъектов предпринимательской деятельности в судах", - говорит Елена Позднышева.

Настоящего юриста не должны вгонять в ступор такие вопросы, например: что такое правовая позиция по делу, как ее сформировать, обеспечить доказательствами и отстоять в суде; как определить средства и способы защиты прав и интересов субъектов гражданского оборота; что является предметом доказывания, как распределяется между участниками процесса обязанность доказывания различных обстоятельств. А составить процессуальный документ для профессионала вообще не вопрос.

Безусловно, юристу требуются фундаментальные знания. Латынь, римское право, философские учения, вовсе не забивают голову человеку, как думают некоторые нерадивые студенты. Наоборот, они превращают обычного человека в человека разумного и профессионального.

Помимо теоретических основ магистров программы снабжают знаниями и навыками практического характера. Человек должен уметь анализировать судебную практику. В последнее время, подчеркивают правоведы, возрастает роль судебного прецедента, особенно в арбитражной системе. Недавно Пленум Верховного суда Российской Федерации особо указал арбитражным судам, что они должны ориентироваться на правовые позиции Верховного суда, выраженные как в обзорах судебной практики и постановлениях пленума, так и в конкретных делах. Именно для этого судебный представитель должен ориентироваться в судебной практике и уметь найти нужный судебный акт. А главное понимать, какими доказательствами можно обосновать позицию по делу.

Также высокая квалификация судебного юриста выражается в способности оценить риски, понять, каковы перспективы рассмотрения дела в суде. С клиентом надо быть честным: говорить не то, что он хочет услышать, а как есть на самом деле.

"На самом деле, профессия судебного юриста - это квинтэссенция юридической профессии, - говорит Елена Позднышева. - Для того, чтобы действительно стать высокопрофессиональным судебным представителем, надо знать не только юридические науки, но и быть человеком с широким кругозором, уметь выстраивать отношения с людьми, вести переговоры, владеть ораторским мастерством и многое-многое другое. Не всякий юрист способен осуществлять функции судебного представителя".

По ее словам, в настоящий момент в юридическом образовании назрела необходимость привлечения к образовательному процессу не только преподавателей, но и высококвалифицированных практиков. Помогают магистрам овладевать тонкостями профессии судебных юристов в Институте законодательства и сравнительного правоведения вместе с учеными как раз практики: судьи арбитражных судов, практикующие адвокаты, партнеры юридических компаний и т.п. В программу обучения входит посещение судебных процессов, проведение переговоров, учебные медиации, игровые судебные процессы.

Поскольку одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений субъектов предпринимательской деятельности, мирному урегулированию споров, это требует от судебного юриста овладения знаниями и навыками применения альтернативных способов урегулирования споров и конфликтов в сфере бизнеса, в связи с чем особое внимание в образовательном процессе в период подготовки магистров по программе "Судебный юрист" уделяется обучению студентов навыкам использования всех способов досудебного, альтернативного урегулирования споров. В первую очередь процедуре медиации при урегулировании бизнес-конфликтов, споров с участием бизнеса и государства, как наиболее перспективному и эффективному способу внесудебного урегулирования споров.

Реализующая программу "Судебный юрист" кафедра правых технологий в регулировании споров Образовательного центра ИЗиСП регулярно проводит мероприятия в формате дискуссий по самым важным и актуальным вопросам защиты прав и законных интересов субъектов гражданского оборота. За одним столом собираются помимо представителей науки и образования, ведущие представители судейского корпуса, адвокатуры, партнеры юридических компаний, руководители правовых служб, представители бизнеса, а также аспиранты и магистры Института, что делает дискуссию по-настоящему интересной, острой и насыщенной.

Справка "РГ"

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России - основное правительственное экспертное учреждение по правовым вопросам. Возглавляет институт доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Талия Хабриева. Она также является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.