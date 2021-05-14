Приход сетей 5G ускорит отказ от проводного интернета и Wi-Fi

Около 70% респондентов заявили, что 5G принесет в их жизнь новые приложения и услуги. Авторы исследования полагают, что в будущем мобильным операторам придется пересмотреть условия тарифов с учетом перехода на высокоскоростной мобильный интернет. Кроме того, участники опроса заявили, что за доступ к сетям 5G готовы платить больше, чем за связь текущего поколения.

"Вряд ли можно спорить с аналитиками Ericsson, утверждающими, что внедрение сетей 5G снизит популярность широкополосного доступа в интернет, что будут люди, которые предпочтут пользоваться только мобильным доступом для всех своих задач", - говорит телеком-эксперт Алексей Бойко.

По его мнению, такие тренды наметились уже сейчас, некоторая доля пользователей уже отказалась от фиксированного доступа в пользу мобильного даже в варианте 4G/LTE. "Сеть 5G в миллиметровом диапазоне частот может дать клиенту опыт сравнимый или превосходящий сегодняшний опыт работы с сетями фиксированного доступа", - уверен специалист.

Тем не менее Бойко полагает, что, несмотря на растущую популярность подключения к сети через мобильную связь, остается два фактора в пользу обычного "проводного" интернета.

Во-первых, это действительная безлимитность доступа. В силу того, что частотный спектр, которым пользуется оператор мобильной связи, как правило, жестко ограничен приобретенной им полосой/полосами частот, операторы вынуждены ограничивать пользователя в потреблении им трафика.

Провайдеры фиксированного широкополосного доступа в интернет располагают куда большим ресурсом в плане пропускной способности оптоволоконной сети и могут продолжать предоставлять пользователям трафик практически без ограничений по объемам пользования.

Второй не менее значимый фактор, - это стоимость услуги, как правило, фиксированный доступ обходится дешевле мобильного.

"С учетом этих двух факторов, переход к модели только мобильного доступа не будет повальным, но, безусловно, затронет часть абонентов, которые сейчас предпочитают комбинацию фиксированного и мобильного доступа", - заключает эксперт.