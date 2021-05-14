Присяжные признали виновными двух охранников в перестрелке в башне "Око"

Коллегия присяжных заседателей в Пресненском суде признала виновными Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова в причастности к стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, присяжные признали Исмаилова виновным в хулиганстве с применением оружия, покушении на убийство двух и более лиц, хищении оружия и незаконном хранении оружия. По этим же статьям УК, кроме хищения оружия, признали виновным и Хамидова. Исмаилов и Хамидов в прошлом - известные бойцы клуба спортивных единоборств "Скорпион". На следующем заседании суд обсудит последствия вердикта присяжных.

Перестрелке у башни "Око" в "Москва-сити" произошла вечером 17 ноября 2017 года между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОПа. В результате стрельбы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника Росгвардии, которые пытались остановить стрелявших.