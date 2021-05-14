Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе

Вчера поздно вечером исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Речь шла о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Лидеры обменялись мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля. Владимир Путин подчеркнул необходимость строгого выполнения всех положений трехсторонних заявлений, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Президент России подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий и плотных контактов с Ереваном и Баку для обеспечения стабильности в регионе. Пашинян выступил за то, чтобы все проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.

В разговоре затрагивались и вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Контакты на различных уровнях продолжатся.