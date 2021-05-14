Путин заявил о превращении Украины в антипод России

Украина превращается в "анти-Россию", сейчас там происходит зачистка политического поля от тех, кто выступает за мирное решение кризиса в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

"Судя по всему - и это очень печально, - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал глава государства.

Сейчас там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, оценил Путин. Закрываются общенациональные СМИ - а западные партнеры никак не реагируют, если не сказать поддерживают, продолжил он. "По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже - и ничего, это считается нормой", - отметил российский лидер.

"То есть решения, явно политические и избирательные, направлены только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", - заявил президент.

Это должно всегда быть в поле внимания России и надо своевременно, должным образом, "имея в виду те угрозы, которые для нас создаются", на это реагировать, указал Путин.