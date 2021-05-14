Лидер "Совета матерей" призвала ввести доплаты и звания для медсестер

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая поздравила персонал детской поликлиники № 7 с Днём медсестры. Буцкая рассказала о необходимости поднять престиж профессии и предложила поощрять труд медработников среднего звена доплатами и льготами.

- В стране на 100 врачей приходится 220 медработников среднего звена. Ни один доктор не может обойтись без помощи медсестёр, на которых ложится основная нагрузка по лечению пациента. Без их работы не может обойтись ни один пациент. Вся наша медицина нуждается в стимулировании труда медсестер, - подчеркнула Буцкая.

Она предложила ввести звание "Заслуженной медсестры". Его обладателям будут положены дополнительные выплаты к зарплате, а кроме того, особые льготы по выходу на пенсию.

Присутствовавшая на встрече главврач детской поликлиники № 7 Елена Кац предложила специально для столицы ввести еще одно звание - "Московская медсестра". За него также будут положены премии и льготы.

В "Совете матерей" обращают внимание на то, что к работникам "среднего звена" относятся не только медсестры, но и педагоги, сотрудники ЖКХ и другие люди, которые работают на благо государства. Для всех них также необходимо разработать систему морального и материального поощрения, уверены общественники.