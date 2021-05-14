Ликсутов рассказал о влиянии платной парковки на скорость движения

Даже ввод в строй новых дорог не так заметно влияет на увеличение скорости движения автомобилей, как изменение тарифов на платные парковки. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, отвечая на вопрос РИА Новости о недавних изменениях в парковочном пространстве Москвы.

"Около месяца назад мы поменяли тарифы. В итоге там, где парковка была загружена, стало свободнее - в центре примерно на 16%. Парковки, которые были мало востребованы, и где мы снизили тарифы, стали популярнее на 20% на некоторых улицах. Скорость движения на тех улицах, где мы поменяли тарифы, увеличилась в среднем до 10%", - объяснил Ликсутов.

Он напомнил, что тарифы выросли там, где парковки были загружены более чем на 85%. А на улицах, где, наоборот, оставалось много свободных мест, цены на стоянку снизили. Кроме того, появилось больше парковочных мест, предназначенных только для местных жителей.