Липецкий облсовет поддержал новые меры помощи семьям

Внеочередная сессия Липецкого областного Совета депутатов была посвящена изменениям в федеральное законодательство, направленным на реализацию апрельского Послания президента РФ Владимира Путина в части усовершенствования мер поддержки российских семей. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию опубликован на официальном сайте главы государства.

- Все новые меры поддержки, предложенные главой государства, это конкретная помощь тем, кто наиболее в этом нуждается, - подчеркнул председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Всего в федеральное законодательство в кратчайшие сроки планируется более 60 поправок по реализации Послания. В том числе эти нововведения должны поднять социальный уровень семей с детьми, которые испытывают материальные трудности. Главная задача регионов - оперативно рассмотреть эти инициативы. Новыми видами финансовой поддержки жители смогут воспользоваться уже летом.

Проект федерального закона предусматривает установление пособия будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Такую ежемесячную выплату предлагается ввести для женщин, которые встали на учет после шести недель беременности, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает региональный прожиточный минимум. Размер пособия составит 50 процентов от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения.

Также вводится ежемесячное пособие неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплату смогут получать единственные родители или родители, в отношении детей которых на основании судебного решения должна осуществляться выплата алиментов. Изменения коснутся семей, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Выплату можно будет получить уже с 1 июля текущего года. Ее размер составит 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе на дату обращения.

Кроме того, представленным законопроектом увеличивается размер пособия по временной нетрудоспособности до 100 процентов среднего заработка в случае ухода за ребенком в возрасте до семи лет. Этой льготой смогут воспользоваться родители в случае ухода за ребенком во время болезни, вне зависимости от стажа.