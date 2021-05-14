МХАТ имени Горького продлил на пять лет контракт с Эдуардом Бояковым

Нынешний художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков останется на посту в течение еще пяти лет - о продлении контракта было объявлено на встрече творческого коллектива, которая прошла 13 мая. Минкультуры также заключило контракт с Олегом Михайловым, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой: теперь он становится врио директора учреждения. Должность Президента театра сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной.

Такие решения были приняты на встрече руководства МХАТ им. Горького с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. О встрече с главой ведомства рассказал Эдуард Бояков:

- В первую очередь мы говорили о творческих задачах, поставленных перед театром, о нашей репертуарной политике и о дальнейших планах. Мы провели серьезную полуторачасовую встречу, на которой обсудили все важные вопросы, в частности - о предстоящем юбилее театра: в 2023 году - 125-летие МХАТ.

Худрук также отметил, что "встреча была очень позитивная: было подчеркнуто, что министерство культуры безусловно доверяет театру".

Напомним, ранее минкультуры внесло изменения в устав МХАТ им. Горького. Они предписывают, что руководить театром будут директор и президент, а назначение худрука возможно только по согласованию с ведомством. Такое решение было принято после проверки, которая проходила в конце прошлого года и выявила ряд нарушений. Новые правила вводятся "в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций", подчеркнули в министерстве.