МХАТ имени Горького продлил на пять лет контракт с Эдуардом Бояковым

Такие решения были приняты на встрече руководства МХАТ им. Горького с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. О встрече с главой ведомства рассказал Эдуард Бояков:
- В первую очередь мы говорили о творческих задачах, поставленных перед театром, о нашей репертуарной политике и о дальнейших планах. Мы провели серьезную полуторачасовую встречу, на которой обсудили все важные вопросы, в частности - о предстоящем юбилее театра: в 2023 году - 125-летие МХАТ.
Худрук также отметил, что "встреча была очень позитивная: было подчеркнуто, что министерство культуры безусловно доверяет театру".
Напомним, ранее минкультуры внесло изменения в устав МХАТ им. Горького. Они предписывают, что руководить театром будут директор и президент, а назначение худрука возможно только по согласованию с ведомством. Такое решение было принято после проверки, которая проходила в конце прошлого года и выявила ряд нарушений. Новые правила вводятся "в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций", подчеркнули в министерстве.