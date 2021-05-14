Мошенницы продали пенсионерке вместо шубы лохмотья

Жертвой мошенниц стала 78-летняя москвичка.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что на улице к 78-летней жительнице столицы обратились неизвестные женщины с просьбой помочь. Они рассказали, что собираются уезжать из города и им срочно нужно продать две песцовые шубы по низкой цене.

Но денег у пенсионерки не было. Тогда женщины предложили взять кредит в банке, купить у них шубы и перепродать в скупке уже по нормальной цене. Пожилая женщина согласилась и, получив кредит, отдала незнакомкам 120 тысяч. И только дома она обнаружила в пакете вместо песцовых шуб одну изношенную, ничего не стоящую, давно превратившуюся в лохмотья.

Одну из мошенниц сотрудники уголовного розыска задержали на Широкой улице. Ею оказалась 56-летняя приезжая. С нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Деньги пенсионерке она вернула. Сейчас ищут ее соучастниц.