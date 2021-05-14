Новости

В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента 12:54
Присяжные признали виновными двух охранников в перестрелке в башне "Око" 12:47
Системная работа психологов со школьниками поможет избежать трагедий 12:47
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 2 млн россиян 12:43
Под Ровно раскольники пытались взять штурмом церковь УПЦ 12:37
Учения по информационной безопасности пройдут на пяти киберполигонах 12:27
Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить безопасность детских лагерей 12:26
Минпросвещения призвало обновить планы школ по антитеррористической защищенности 12:25
Минэнерго: Стимулы для нефтехимии оцениваются в 2,5 трлн рублей 12:19
Глава Минэнерго призвал расширить периметр налога на допдоход 12:14
Минэнерго: В Европе могут признать атомную энергетику чистой 12:14
Клишас: Проект о запрете экстремистам участвовать в выборах нуждается в доработке 11:57
Мошенницы продали пенсионерке вместо шубы лохмотья 11:56
Ликсутов рассказал о влиянии платной парковки на скорость движения 11:47
Взломщики банкоматов украли свыше 50 миллионов рублей 11:45
В калининградском магазине на трехлетнего ребенка упала стальная дверь 11:38
IT-компании отказываются от участия во Всемирном Мобильном Конгрессе 11:37
Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда 11:35
Диспетчеры опровергли информацию об авиакатастрофе в Красноярском крае 11:33
Следователи выяснят имя пропагандировавшего фашизм жителя Волоколамска 11:27
В ХАМАС заявили об успешном ударе по израильскому химзаводу 11:23
Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году 11:17
Лукашенко потребовал обеспечить для фермеров доступ на рынки 11:11
Вышел трейлер драмы про интимную жизнь Туве Янссон 11:07
В Казани госпитализирован еще один ученик гимназии № 175 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

Мошенницы продали пенсионерке вместо шубы лохмотья

Текст: Михаил Фалалеев

Жертвой мошенниц стала 78-летняя москвичка.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что на улице к 78-летней жительнице столицы обратились неизвестные женщины с просьбой помочь. Они рассказали, что собираются уезжать из города и им срочно нужно продать две песцовые шубы по низкой цене.

Но денег у пенсионерки не было. Тогда женщины предложили взять кредит в банке, купить у них шубы и перепродать в скупке уже по нормальной цене. Пожилая женщина согласилась и, получив кредит, отдала незнакомкам 120 тысяч. И только дома она обнаружила в пакете вместо песцовых шуб одну изношенную, ничего не стоящую, давно превратившуюся в лохмотья.

Одну из мошенниц сотрудники уголовного розыска задержали на Широкой улице. Ею оказалась 56-летняя приезжая. С нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Деньги пенсионерке она вернула. Сейчас ищут ее соучастниц.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных