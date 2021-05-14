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14.05.2021 10:50
Рубрика: Культура

"Москино" покажет лучшие экранизации книг Булгакова к его юбилею

Текст: Наталья Лебедева
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: kinopoisk.ru

130-летие Михаила Булгакова "Москино" приглашает отметить в зрительном кинозале. Москвичи и гости столицы 15 и 16 мая смогут посмотреть картины "Иван Васильевич меняет профессию", "Морфий" и "Собачье сердце". Также зрителей ждет экскурсия Музея Михаила Булгакова от сада "Аквариум" до кинотеатра "Художественный".

Фото: РИА Новости
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Кинопрограмму к юбилею писателя откроет показ легендарного фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", созданного по мотивам пьесы Булгакова "Иван Васильевич". На роль царя, которого в итоге блестяще исполнил Юрий Яковлев, пробовались многие, в том числе и Владимир Этуш. Но в результате Этушу предложили другую роль - Антона Семеновича Шпака с его тремя куртками и тремя магнитофонами.

Те, кто выберет кинотеатр "Космос", смогут посетить выставку афиш фильмов по сценариям и произведениям Булгакова.

16 мая ретроспективу продолжат кинокартины "Морфий" и "Собачье сердце". Алексей Балабанов снял декадентскую и мрачную историю 23-летнего доктора Полякова, приехавшего в уездный город и пристрастившегося там к морфию, по мотивам "Записок юного врача" и рассказа "Морфий".

Работая над "Собачьим сердцем", Владимир Бортко собрал на съемочной площадке выдающийся актерский состав - Евгения Евстигнеева, Бориса Плотникова и Владимира Толоконникова. Сатирическая трагикомедия о псе Шарике, которому профессор Преображенский пересадил мозг покойного пьяницы и хулигана, полюбилась не одному поколению зрителей.

Чтобы попасть на кинопоказы и экскурсию, необходимо зарегистрироваться на сайте "Москино".

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