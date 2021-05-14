Нововоронеж с размахом отметил 10-летие "Школы Росатома"

13 мая 2021 года в Нововоронеже прошел День "Школы Росатома". В масштабных мероприятиях, флешмобах, акциях и конкурсах приняли участие ученики всех школ города, воспитанники детских садов, самодеятельные творческие коллективы.

Торжества прошли в рамках событийного марафона "С юбилеем, Школа Росатома!", который с 17 апреля по 17 мая захватил все города реализации крупнейшего проекта Госкорпорации "Росатом".

В Нововоронеже все мероприятия были объединены темой: "Школа Росатома - ступень роста для будущих представителей атомной отрасли". Воспитанники детских садов мастерили макеты "Город мирного атома", которые выставили в витрине центральной аптеки Нововоронежа. Школьники младших классов устраивали яркие танцевальные флешмобы, которые транслировались в социальных сетях и на городском телевидении. Выпускники провели флешмоб "10 лет за партой "Школы Росатома".

Также состоялся детский велокросс, метапредметный образовательный квест "Атомный спецназ", инженерная лаборатория "Метод проб и ошибок", конкурс компьютерной графики "Вместе со "Школой Росатома".

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-профилактических мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

Главным событием стала встреча учеников старших классов с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым. Разговор прошел в формате "100 вопросов взрослому". За полтора часа ребята узнали, как проходит рабочий день руководителя крупного предприятия, какие качества нужны настоящему атомщику и даже как стать директором АЭС.

"Проект "Школа Росатома" сформировал вокруг себя сообщество инновационных, креативно мыслящих педагогов, объединил более 4 000 нововоронежских школьников и воспитанников детских садов. Благодаря этому проекту дети получили уникальную возможность развиваться в любом выбранном направлении: от научно-технического до художественного. Кроме того, они со школьной скамьи понимают, как работает и чем живет атомная промышленность России. После окончания школы ребята становятся студентами лучших вузов страны, а мы получаем высококлассных специалистов, нацеленных на плодотворную работу в отрасли", - отметил после встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Проект "Школа Росатома" реализуется в 22 городах 17 регионов присутствия объектов атомной промышленности. В нем задействованы 246 школ и 412 детских садов. Проект задает высокую профессиональную и творческую планку, побуждающую к развитию различных способностей как детей, так и взрослых, профессиональным и творческим прорывам, инновационным решениям. Проект работает с разными категориями участников: дошколята и школьники, педагоги и воспитатели, руководящие работники и команды городских управленцев, а также жители городов-участников.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru