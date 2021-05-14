Нововоронеж с размахом отметил 10-летие "Школы Росатома"

Новости

В Екатеринбурге огонь с горящей кровли дома перекинулся в квартиру 13:07
Песков рассказал об отношении Путина к Медведчуку 12:59
В Карелии под суд пойдет заказчик похищения и убийства человека 12:57
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента 12:54
Присяжные признали виновными двух охранников в перестрелке в башне "Око" 12:47
Системная работа психологов со школьниками поможет избежать трагедий 12:47
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 2 млн россиян 12:43
Под Ровно раскольники пытались взять штурмом церковь УПЦ 12:37
Учения по информационной безопасности пройдут на пяти киберполигонах 12:27
Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить безопасность детских лагерей 12:26
Минпросвещения призвало обновить планы школ по антитеррористической защищенности 12:25
Минэнерго: Стимулы для нефтехимии оцениваются в 2,5 трлн рублей 12:19
Глава Минэнерго призвал расширить периметр налога на допдоход 12:14
Минэнерго: В Европе могут признать атомную энергетику чистой 12:14
Клишас: Проект о запрете экстремистам участвовать в выборах нуждается в доработке 11:57
Мошенницы продали пенсионерке вместо шубы лохмотья 11:56
Ликсутов рассказал о влиянии платной парковки на скорость движения 11:47
Взломщики банкоматов украли свыше 50 миллионов рублей 11:45
В калининградском магазине на трехлетнего ребенка упала стальная дверь 11:38
IT-компании отказываются от участия во Всемирном Мобильном Конгрессе 11:37
Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда 11:35
Диспетчеры опровергли информацию об авиакатастрофе в Красноярском крае 11:33
Следователи выяснят имя пропагандировавшего фашизм жителя Волоколамска 11:27
В ХАМАС заявили об успешном ударе по израильскому химзаводу 11:23
Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 12:04

Нововоронеж с размахом отметил 10-летие "Школы Росатома"

13 мая 2021 года в Нововоронеже прошел День "Школы Росатома". В масштабных мероприятиях, флешмобах, акциях и конкурсах приняли участие ученики всех школ города, воспитанники детских садов, самодеятельные творческие коллективы.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Торжества прошли в рамках событийного марафона "С юбилеем, Школа Росатома!", который с 17 апреля по 17 мая захватил все города реализации крупнейшего проекта Госкорпорации "Росатом".

Фото: Нововоронежская АЭС
Дополнительная выручка НВ АЭС в апреле составила более 532 млн руб

В Нововоронеже все мероприятия были объединены темой: "Школа Росатома - ступень роста для будущих представителей атомной отрасли". Воспитанники детских садов мастерили макеты "Город мирного атома", которые выставили в витрине центральной аптеки Нововоронежа. Школьники младших классов устраивали яркие танцевальные флешмобы, которые транслировались в социальных сетях и на городском телевидении. Выпускники провели флешмоб "10 лет за партой "Школы Росатома".

Также состоялся детский велокросс, метапредметный образовательный квест "Атомный спецназ", инженерная лаборатория "Метод проб и ошибок", конкурс компьютерной графики "Вместе со "Школой Росатома".

Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-профилактических мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

Главным событием стала встреча учеников старших классов с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым. Разговор прошел в формате "100 вопросов взрослому". За полтора часа ребята узнали, как проходит рабочий день руководителя крупного предприятия, какие качества нужны настоящему атомщику и даже как стать директором АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже подвели итоги конкурса творческих работ

"Проект "Школа Росатома" сформировал вокруг себя сообщество инновационных, креативно мыслящих педагогов, объединил более 4 000 нововоронежских школьников и воспитанников детских садов. Благодаря этому проекту дети получили уникальную возможность развиваться в любом выбранном направлении: от научно-технического до художественного. Кроме того, они со школьной скамьи понимают, как работает и чем живет атомная промышленность России. После окончания школы ребята становятся студентами лучших вузов страны, а мы получаем высококлассных специалистов, нацеленных на плодотворную работу в отрасли", - отметил после встречи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Проект "Школа Росатома" реализуется в 22 городах 17 регионов присутствия объектов атомной промышленности. В нем задействованы 246 школ и 412 детских садов. Проект задает высокую профессиональную и творческую планку, побуждающую к развитию различных способностей как детей, так и взрослых, профессиональным и творческим прорывам, инновационным решениям. Проект работает с разными категориями участников: дошколята и школьники, педагоги и воспитатели, руководящие работники и команды городских управленцев, а также жители городов-участников.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая