"Оплата лицом" на всех станциях метро Москвы заработает до конца года

"В тестировании участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются", - объяснил он.

Тестирование продолжается уже несколько месяцев, механика работы системы довольно простая. По словам главы дептранса, человек останавливается у правого бокового турникета, который выбран для тестирования, система узнает его лицо и в течение полутора секунд списывает деньги с транспортной карты "Тройка" или с банковской карты. После этого можно проходить дальше, не прикасаясь ни к чему и не доставая привычных билетов или даже телефона.

Ликсутов пояснил, что Face Pay станет лишь еще одним способом оплаты проезда среди других, он не будет обязательным и выбор останется за пассажирами.