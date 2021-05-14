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14.05.2021 09:26
Рубрика: Экономика

"Оплата лицом" на всех станциях метро Москвы заработает до конца года

Текст: Александр Мелешенко
Заплатить за проезд "лицом" в столичном метро можно будет до конца года на всех без исключения станциях. Сейчас Face Pay, как называют этот способ оплаты, тестируется на нескольких станциях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"В тестировании участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются", - объяснил он.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Тестирование продолжается уже несколько месяцев, механика работы системы довольно простая. По словам главы дептранса, человек останавливается у правого бокового турникета, который выбран для тестирования, система узнает его лицо и в течение полутора секунд списывает деньги с транспортной карты "Тройка" или с банковской карты. После этого можно проходить дальше, не прикасаясь ни к чему и не доставая привычных билетов или даже телефона.

Ликсутов пояснил, что Face Pay станет лишь еще одним способом оплаты проезда среди других, он не будет обязательным и выбор останется за пассажирами.

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