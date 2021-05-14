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14.05.2021 08:55
Рубрика: Общество

Педагог-психолог рассказала, зачем школьникам участвовать в конкурсах

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство родителей мечтают, чтобы их дети были не только здоровыми и счастливыми, но и самыми талантливыми, умными и способными. О том, зачем школьникам нужны конкурсы, рассказала читателям "РГ" педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Евгения Васильева.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Как рассказала педагог-психолог, конкурсы являются одним из доступных способов выявления способностей и талантов ребенка в определенной области интересов.

"Самое главное правило в любом конкурсе - это добровольность участия. Если ребенок сам хочет соревноваться, быть первым, а инициатива участия исходит именно от него, то необходимо предоставить ему такую возможность и оказать помощь в подготовке, - рассказывает Васильева. - Конкурс - это приобретение нового опыта, новых знаний о себе. Участие в конкурсе предполагает выход из зоны комфорта, а это всегда точка роста". Как отмечает специалист, не секрет, что успех в конкурсе зависит не только от готовности по предмету соревнований, но и от психологической готовности ребенка к ситуации сравнения, его стратегии поведения в стрессовой ситуации и умения справляться с эмоциями. Эти знания о себе могут очень пригодиться в дальнейшем и повышают жизненную компетентность ребенка.

Еще одним плюсом конкурсов специалист называет то, что ребенок может получить подтверждение в правильности выбранного им пути развития, что поддерживает мотивацию в дальнейшем. Конкурсы дают возможность расширить круг общения, найти тех, кто будет вдохновлять, единомышленников и друзей.

"Важно научить ребенка относиться к проигрышу философски, ведь не бывает побед без поражений, - говорит Васильева". - Если ребенок придает конкурсу слишком большое значение, то, потерпев в нем неудачу, он может воспринять это как неудачу всей своей жизни и сформировать комплекс на всю жизнь. А победив в конкурсе с таким настроем, ребенок может преувеличивать значимость одержанной им победы, и в дальнейшем произойдет "сдвиг мотива на цель" - победить любой ценой".

Фото: kinopoisk.ru
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Как отмечает специалист, принимая решение об участии ребенка любого возраста в конкурсе стоит поразмышлять о том, к чему участие может привести, правильно ли мотивирован и готов ли ребенок психологически к участию. И только после этого принимать решение об участии.

Кстати, на сайтах Всероссийской и Московской олимпиад школьников собрана база заданий прошлых лет, которые помогут потренироваться и проверить уровень своей подготовки. Там же можно найти необходимую информацию о школьных олимпиадах.

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