Полк дивизии имени Дзержинского награжден орденом Кутузова

Генерал армии Виктор Золотов прикрепил к Боевому знамени 4-го полка оперативного назначения дивизии имени Дзержинского орден Кутузова. В церемонии награждения участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы городских округов Подмосковья, представители взаимодействующих силовых структур и общественных организаций, ветераны дивизии, военнослужащие соединения и члены их семей.

Виктор Золотов напомнил, что боевой путь полка берет свое начало с первых лет существования молодой советской республики, и его история неразрывно связана с борьбой за свободу и независимость Отечества.

Воинская часть удостоена высокой государственной награды в год своего столетия. Воины-дзержинцы 4-го полка проявили беспримерный героизм в годы Великой Отечественной войны, стойко обороняя столицу и активно участвуя в контрнаступлении советских войск.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что история и боевой путь полка берет свое начало 5 февраля 1921 года.

Тогда при Президиуме ВЧК был сформирован кавалерийский эскадрон, явившийся основой образования кавалерийского полка.

В начале 30-х годов кавалеристы полка в ходе специальных операций уничтожили 5 крупных бандформирований общей численностью до 800 человек.

В годы Великой Отечественной войны солдаты и офицеры полка участвовали в обороне Москвы. В боях против фашистов на нескольких фронтах отличились снайперы полка, уничтожившие более 800 гитлеровцев.

А потом они участвовали в знаменитом "параде пленных" 17 июня 1944 года. В тот день кавалеристы полка охраняли 57-тысячную колонну немецких военнопленных, которых провели по московским улицам, после чего прошли поливальные машины, смывая следы побежденного врага. За годы Великой Отечественной войны орденами и медалями награждены свыше 2500 солдат и офицеров части. После окончания войны военнослужащие уничтожали остатки бандеровских, националистических банд в западных областях Украины.

Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

8 мая 1954 года полк переформировали в мотострелковый.

23 декабря 1956 года воинской части было вручено Красное Знамя.

Воинская часть активно участвовала в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Ташкенте и Спитаке. После аварии на Чернобыльской АЭС группа военнослужащих 4-го полка под руководством командира полковника Виктора Земерова выполняла задачи в районе техногенной катастрофы.

Выполняли бойцы полка и служебно-боевые задачи на Северном Кавказе.

Сегодня военнослужащие 4-го полка оперативного назначения дивизии имени Ф.Э. Дзержинского участвуют в охране общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий, причем некоторые из этих мероприятий - незаконные.

Двое военнослужащих воинской части - подполковник Александр Савченко и рядовой Юрий Лобов - удостоены звания Героя России. Навечно в списки личного состава полка зачислены 14 офицеров и солдат.