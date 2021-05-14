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14.05.2021 16:14
Рубрика: В мире

Посольство США в Москве возобновит предоставление консульских услуг

Текст: Алексей Чуриков
Посольство США в Москве сообщило о решении властей России отложить до 16 июля вступление в силу запрета на наем местных граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте американского дипломатического представительства.

В начале текста посольство уведомляет о "временном возобновлении предоставления консульских услуг". "Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в России. Следовательно, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги", - говорится в сообщении посольства.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Напомним, что в конце апреля американская дипмиссия сообщила об уменьшении предоставляемых консульских услуг, пояснив это нехваткой персонала, якобы из-за введенного Москвой ограничения на прием на работу сотрудников из числа граждан России и иностранцев. Это заявление в начале мая прокомментировали на Смоленской площади, отметив, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.

"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона - уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", - заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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