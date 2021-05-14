Ракова: Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в столице останется напряженной, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры по заболеваемости нас не радуют, - заявила Ракова. - Мы должны понимать, что ковид завтра никуда не уйдет, поэтому такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны.

Она подчеркнула, что горожане уже научились жить в условиях пандемии и соблюдать санитарные правила. "У каждого москвича сегодня есть возможность защитить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку, - сказала заммэра. - Возможности вакцинации в Москве не ограничены".