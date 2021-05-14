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14.05.2021 21:55
Рубрика: Власть

Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Мэр столицы Сергей Собянин назвал долю тех, кто не болеет коронавирусом после того, как сделает прививку от инфекции - таковых 99%.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса

"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", - заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что и сам сделал прививку от COVID-19 почти год назад. "Должен сказать, что до сих пор титры держатся и все нормально", - отметил мэр.

Пройти вакцинацию Собянин призвал и всех горожан - он подчеркнул, что это дает возможность защитить не только свое здоровье, но порой и жизнь.

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