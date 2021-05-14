Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее

Мэр столицы Сергей Собянин назвал долю тех, кто не болеет коронавирусом после того, как сделает прививку от инфекции - таковых 99%.

"Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины", - заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что и сам сделал прививку от COVID-19 почти год назад. "Должен сказать, что до сих пор титры держатся и все нормально", - отметил мэр.

Пройти вакцинацию Собянин призвал и всех горожан - он подчеркнул, что это дает возможность защитить не только свое здоровье, но порой и жизнь.