Собянин дал старт проходке тоннеля метро от станции "Пыхтино" до "Рассказовки"

В канун дня рождения Московского метрополитена - 15 мая подземка отпразднует свое 86-летие - мэр Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка". Эти станции расположены на участке Калининско-Солнцевской линии, которая приведет метро еще в один аэропорт столицы - Внуково.

Новый участок длиной 4,9 километра начали строить в 2019 году. А в начале этого года стартовала проходка левого тоннеля. Тоннелепроходческий комплекс "Роза" уже прошел первые 260 метров. Сегодня же щит "Наталия" приступил к прокладке и правого тоннеля. "Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от "Пыхтино" и в другую сторону - до "Внуково", - сказал мэр.

Новый участок для строителей достаточно сложный. Дело в том, что на перегоне "Пыхтино - Внуково" им предстоит построить метромост длиной 460 метров. Первые его опоры окажутся как раз рядом со стеной станции "Пыхтино", далее мост пройдёт над рекой Ликова и перейдёт в наземный участок линии. В настоящее время мост на 79% уже построен. Он станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по протяжённости после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Станция "Пыхтино" расположится в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК "Солнцево Парк". Она мелкого заложения с единственным наземным вестибюлем. Особенность новой станции - разные путевые стены: одна глухая, как на большинстве других в подземке, а другая - с панорамным остеклением. Вызвано это сложным рельефом местности, на которой возводится станция. Близость к аэропорту подсказала архитекторам авиационный мотив оформления станции. В частности, глухую стену украсит хронологическая лента, посвящённая истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Свет будет идти от конструкций в виде цилиндров-турбин, а над наклонным ходом эскалатора в окружении концентрически расходящихся светоотражающих алюминиевых панелей разместится модель самолета Ту-144.

Обе станции - и "Пыхтино", и " Внуково" - сказал мэр, будут готовы в 2023 году. Линия эта, по его словам, будет уникальной: нигде в мире нет такого, чтобы метро приходило в аэропорты. А в Москве - придет в аэропорт Внуково: "Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов". Безусловно, это повысит привлекательность городского аэропорта для пассажиров. По оценке столичных властей, его пассажирские перевозки увеличатся не меньше чем в полтора раза.

Продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково улучшит транспортное обслуживание так же порядка 350 тысяч жителей и работающих в районе Внуково и поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы. В первую очередь удобства от ее прихода испытают москвичи, которые живут в кварталах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе. Напомню, строилась эта линия поэтапно. Самый первый участок "Деловой центр" - "Парк Победы" (3,4 км, 2 станции) открылся для пассажиров в начале 2014 года. На нем, в частности, расположена станция "Парк Победы" - самая глубокая в московской подземке с глубиной метро заложения - 84 метра. Второй участок "Парк Победы" - "Раменки" открылся в 2017- м, третий - "Раменки" - "Рассказовка" с электродепо "Солнцево"- длиной 15,3 км и 7 станциями в августе 2018 года.