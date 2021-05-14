Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве в целом остается стабильной, однако и уровень заболеваемости держится на довольно высоких отметках. В связи с этим необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности, а тем, кто еще не сделал прививку, - подумать о вакцинации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим небольшой рост заболеваемости, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой. Пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что прививочные пункты сегодня работают не только в поликлиниках, но даже в торговых центрах и других точках притяжения, а с недавнего времени сделать прививку можно и в городских парках, где открылись павильоны "Здоровая Москва".

"Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что рано или поздно заболеешь, и это гораздо больший риск", - отметил Собянин.