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14.05.2021 13:09
Рубрика: Происшествия

В Липецке после ДТП с участием сенатора Королева составлен протокол

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В Липецке составлен административный протокол после ДТП с участием сенатора, экс-главы региона Олега Королева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее в соцсетях были опубликованы фото и видеоматериалы, на которых автомобиль Lexus сбивает дорожный знак. По словам авторов публикаций, на таком авто якобы ездил Олег Королев.

Напомним, что Олег Королев стал сенатором Совета Федерации от Липецкой области после того, как в ноябре 2018 года покинул пост главы региона. До этого он руководил областью двадцать лет.

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