В Москве до конца года отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов

В столице до конца года отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Как сообщает ведомство, уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В работе - по одному переходу на Каширском проезде, проспектах Андропова и Ленинском.

Во всех пешеходных переходах заменят керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку. Отремонтируют систему электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции.

Ремонт пешеходных переходов пройдет также на Ленинском проспекте у гостиницы "Салют", на Онежской, 2, Шоссе Энтузиастов, 94 и других улицах.