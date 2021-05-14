В Москве еще 2 943 пациента вылечились от COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 2 643 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683.

Выявлено 3 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 324 человека. В столице скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.