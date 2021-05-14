Новости

Эндокринологи назвали главные признаки раннего диабета 22:10
Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее 21:55
СНБО Украины ввел санкции против 668 уголовных авторитетов 21:50
Видео: российские онкологи поделились профессиональным опытом в Ярославле 21:27
Военные учебные центры организуют в более чем 500 вузах России 20:59
Атаковавшая трубопровод в США хакерская группировка объявила о самороспуске 20:58
Володин зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России" 20:48
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа 20:33
СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку 20:09
В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран 20:09
Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней нижегородской школьницы 19:52
Генпрокурор Чехии уходит в отставку под давлением главы минюста 19:33
В Петербурге воссоздадут копию трона Павла I 19:33
Песков объяснил выбор недружественных стран 19:30
В ЯНАО нефть разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров 19:27
В Болгарии желание снести памятник Советской армии связали с "ностальгией по фашизму" 19:26
Минобрнауки рассмотрит все предложения по просветительской деятельности 19:19
За неделю цены на бензин в России выросли на копейку 19:01
В Петербурге школа заплатит родителям за драку детей 18:59
Светлана Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ - первый шаг на пути снижения платежей 18:41
Синоптики рассказали, как долго в Петербурге продержится теплая погода 18:35
Гол спартаковца Адриано ворота "Зенита" - лучший за десятилетие РПЛ 18:34
В суд направлено дело о мошенничестве в отношении племянника Сталина 18:23
В Петербурге отменили комиссию при уплате взносов за капремонт 18:16
Греция отменила ограничения на въезд для россиян 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 21:27
Рубрика: Общество

Видео: российские онкологи поделились профессиональным опытом в Ярославле

В Ярославле проходит 11-й съезд онкологов, на котором специалисты в области радиологии, лучевой диагностики, паллиативной помощи и ведущие хирурги со всей России делятся друг с другом профессиональным опытом. Часть дискуссий проходит у экранов, на которых транслируются сложнейшие операции.

"Несмотря на то, что увеличивается заболеваемость, уменьшается смертность, - приводят "Вести" слова завотделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена Азиза Зикиряходжаева. - То есть, мы говорим о том, что мы научились диагностировать и находить раки на ранней стадии. А соответственно, и лечить, и успешно лечить этих пациентов".

Даже запущенные случаи, от которых раньше наверняка бы отказались, сегодня лечат, выкраивая для пациента годы жизни, подчеркнули на съезде.

Игорь Хатьков: Онкологические заболевания больше не считаются неизлечимыми
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Онкология: как победить рак РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Песков рассказал о ходе работы по регулированию оборота оружия
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа
Греция отменила ограничения на въезд для россиян
Москвичам предложат на выбор две вакцины от COVID
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19