Видео: российские онкологи поделились профессиональным опытом в Ярославле

В Ярославле проходит 11-й съезд онкологов, на котором специалисты в области радиологии, лучевой диагностики, паллиативной помощи и ведущие хирурги со всей России делятся друг с другом профессиональным опытом. Часть дискуссий проходит у экранов, на которых транслируются сложнейшие операции.

"Несмотря на то, что увеличивается заболеваемость, уменьшается смертность, - приводят "Вести" слова завотделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена Азиза Зикиряходжаева. - То есть, мы говорим о том, что мы научились диагностировать и находить раки на ранней стадии. А соответственно, и лечить, и успешно лечить этих пациентов".

Даже запущенные случаи, от которых раньше наверняка бы отказались, сегодня лечат, выкраивая для пациента годы жизни, подчеркнули на съезде.