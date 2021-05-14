Более половины госслужащих Якутии будут работать дистанционно

В Якутии на дистанционный режим работы переведут не менее 50 процентов государственных и муниципальных служащих.

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, сообщает министерство труда и социальной защиты республики.

Исключения коснутся только работников здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания.

"В связи с тем, что часть работников провакцинирована, каждое министерство и ведомство будет рассматриваться в отдельности. Удаленный режим работы рекомендуется для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и для беременных", - рассказала заместитель руководителя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина.

Всего в регионе выявлено свыше 36 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки - 107.