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14.05.2021 07:41
Рубрика: Власть

Более половины госслужащих Якутии будут работать дистанционно

Текст: Артем Красиков

В Якутии на дистанционный режим работы переведут не менее 50 процентов государственных и муниципальных служащих.

Фото: iStock
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Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, сообщает министерство труда и социальной защиты республики.

Исключения коснутся только работников здравоохранения, образования и стационарных организаций социального обслуживания.

"В связи с тем, что часть работников провакцинирована, каждое министерство и ведомство будет рассматриваться в отдельности. Удаленный режим работы рекомендуется для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и для беременных", - рассказала заместитель руководителя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина.

Всего в регионе выявлено свыше 36 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки - 107.

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