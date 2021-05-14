Экс-мэр сахалинского Корсакова осужден на 8 лет за взятку

На Сахалине вступил в законную силу приговор бывшему мэру Корсакова Александру Рудакову, признанному виновным в получении крупной взятки.

Суд установил, что подсудимый, будучи мэром, получил от местного предпринимателя денежные средства на сумму 500 тысяч рублей. Это была лишь часть требуемой взятки в семь миллионов рублей за общее покровительство и содействие при заключении и исполнении гражданских договоров с администрацией муниципалитета и подведомственными ей бюджетными учреждениями.

Преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

Осужденный вину в совершении преступления не признал, указав на провокацию со стороны сотрудников правоохранительных органов. Между тем государственное обвинение предъявило доказательства, изобличающие Рудакова в совершении инкриминируемого ему деяния.

Корсаковский городской суд 27 января 2020 года вынес обвинительный приговор в отношении Александра Рудакова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Бывшему мэру было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 35 миллионов рублей. Он также лишен права занимать должности в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на пять лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Не согласившись с приговором суда, защита Рудакова направила жалобу в Сахалинский областной суд.

"Суд апелляционной инстанции по результатам изучения материалов дела и с учетом позиции прокурора изменил приговор в части дополнительного наказания, приведя его в соответствие с требованиями уголовного закона, в остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.