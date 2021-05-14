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14.05.2021 11:24
Рубрика: Экономика

Эксперимент по цифровизации лесной отрасли начат в Забайкалье

Текст: Алексей Дуэль
Начато тестирование экспериментальной автоматизированной информационной системы Лесвосток.рф в Забайкальском крае, сообщили в аппарате вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Она призвана повысить качество управления лесными ресурсами и сделать всю работу отрасли более прозрачной. Проект Лесвосток.рф реализует Минвостокразвития по поручению Юрия Трутнева.

"Нам нужны новые подходы к управлению лесным фондом, - сказал вице-премьер. - Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент и ввести новую систему управления лесным хозяйством, основанную на современных технологиях, данных космического мониторинга. Также мы исходим из того, что торги лесными участками должны быть прозрачными, а лесные участки должны продаваться только через аукционы".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Создается рабочая группа по привлечению инвестиций в лесную отрасль

По словам Юрия Трутнева, сейчас система действует в в тестовом режиме, который позволит оценить ее эффективность. Оператором системы выступает ВЭБ.ДВ (Группа ВЭБ.РФ). По замыслу разработчиков, новый механизм упростит взаимодействие власти и бизнеса, обеспечит работу инвесторов с госорганами по принципу "одного окна".

"Этот первый цифровой сервис для инвесторов в лесной сфере, созданный на Дальнем Востоке, станет технологической базой для решения приоритетных задач развития лесного комплекса, - добавил Юрий Трутнев. - Можно будет быстро и бесплатно провести операции, на которые раньше лесопользователи и инвесторы тратили около года".

Работа сервиса строится на базе электронной карты, содержащей актуальную информацию о лесах региона. Для выявления точек нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и нейронная сеть, которая распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные изменения состояния леса. Электронная карта позволяет наглядно оценить, в каком состоянии находится тот или иной участок, доступен ли он для аренды. Создатели сервиса уверяют, что пользователь сможет за несколько кликов получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать древесину на бирже.

"Система содержит информацию о более чем 2 млн выделов, - сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. - Оцифровано более 106 тысяч гектаров леса, учтены все лесоизменения за 20 лет. Благодаря новой системе информация о лесе будет доступна каждому в режиме онлайн. Искусственный интеллект поможет рассчитать прирост древесины, машинное зрение выявит даже незначительные изменения на космоснимках и оценит экономическую эффективность участка. Робот поможет подготовить проектную документацию и подать заявку на приобретение участков".

Автоматизированный электронный документооборот и автоматизация обмена данными позволит бизнесу легче, проще и быстрее решать с государством любые вопросы в сфере лесопользования, добавил заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Артем Довлатов. Также сервис интегрирован с другими государственными электронными системами, в том числе с порталом госуслуг.

"Мы произвели подсчет и выяснили, что за последние 30 лет мы потеряли практически 45% лесосеки, - констатировал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Благодаря новому информационному сервису у нас будет качественная информация о лесах. Это позволит нам предоставлять леса в аренду добросовестным пользователям и заниматься лесопереработкой. Возлагаем такие надежды на этот сервис".

Первый этап эксперимента в Забайкалье продлится до сентября этого года. Если никаких сбоев за это время выявлено не будет, систему запустят в промышленную эксплуатацию.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы ДФО Забайкальский край

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