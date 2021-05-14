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14.05.2021 04:18
Рубрика: Общество

В Приморье попал на видео "диалог" оленя и тигра

Текст: Вадим Иванский
Пресс-служба "ФГБУ "Земля леопарда" Пресс-служба "ФГБУ "Земля леопарда"
Пресс-служба "ФГБУ "Земля леопарда"

Одна из фотоловушек, установленных в национальном парке "Земля леопарда", зафиксировала, как общаются пятнистый олень и взрослый амурский тигр. Далеко за кадром слышно свист копытного, на который находящийся в кадре полосатый хищник три раза подряд отвечает громким рыком.

Как поясняют в пресс-службе резервата, получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.

Фото: REUTERS
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Ученые "Земли леопарда" предполагают, что тигр был не голоден, но оставить без ответа возглас потенциальной добычи не мог. После "диалога" краснокнижный хищник заметил фотоловушку, обнюхал ее. Техника, к счастью, не пострадала.

Сотрудники нацпарка установили "личность" тигра. Это взрослый самец под номером T37M, обитающий в приграничной зоне центральной части "Земли леопарда". Ему не менее девяти лет, и в камеры фотоловушек он попадает с 2015 года.

В нацпарке объясняют, что амурские тигры могут использовать вокализацию в нескольких случаях, например, в сезон размножения, чтобы привлечь партнера. Особые звуки может издавать мать-тигрица, которая зовет детенышей. Свист оленя - это сигнал тревоги для сородичей, который предупреждает об опасности.

На "Земле леопарда" обитает минимум 31 взрослый амурский тигр. Как и у леопардов, у каждого из них особый узор на шкуре, благодаря чему их удается идентифицировать.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр РГ-Видео

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