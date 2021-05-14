В Приморье попал на видео "диалог" оленя и тигра

Одна из фотоловушек, установленных в национальном парке "Земля леопарда", зафиксировала, как общаются пятнистый олень и взрослый амурский тигр. Далеко за кадром слышно свист копытного, на который находящийся в кадре полосатый хищник три раза подряд отвечает громким рыком.

Как поясняют в пресс-службе резервата, получить такие кадры удается редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют.

Ученые "Земли леопарда" предполагают, что тигр был не голоден, но оставить без ответа возглас потенциальной добычи не мог. После "диалога" краснокнижный хищник заметил фотоловушку, обнюхал ее. Техника, к счастью, не пострадала.

Сотрудники нацпарка установили "личность" тигра. Это взрослый самец под номером T37M, обитающий в приграничной зоне центральной части "Земли леопарда". Ему не менее девяти лет, и в камеры фотоловушек он попадает с 2015 года.

В нацпарке объясняют, что амурские тигры могут использовать вокализацию в нескольких случаях, например, в сезон размножения, чтобы привлечь партнера. Особые звуки может издавать мать-тигрица, которая зовет детенышей. Свист оленя - это сигнал тревоги для сородичей, который предупреждает об опасности.

На "Земле леопарда" обитает минимум 31 взрослый амурский тигр. Как и у леопардов, у каждого из них особый узор на шкуре, благодаря чему их удается идентифицировать.