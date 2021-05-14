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14.05.2021 08:37
Рубрика: Происшествия

В медцентре Якутска пациентка напала на гинеколога

Текст: Артем Красиков

В медицинском центре Якутска женщина напала на врача-гинеколога. Инцидент произошел в женской консультации центра охраны здоровья семьи и репродукции.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Якутии, пациентка зашла в кабинет и в грубой форме потребовала выдать направление на анализы. Причем в помещении находились также другая пациентка и практикантка.

Врач попросила женщину успокоиться и подождать своей очереди, на что нарушительница порядка обругала специалиста, ударила в лицо медкартой и органайзером для канцелярских принадлежностей по голове.

Гинеколог попыталась скрыться от неадекватной пациентки, но та преследовала ее и разгромила соседний кабинет, после чего покинула здание.

"Женщина была ее пациенткой и готовилась к процедуре ЭКО. Врач знала, что на днях у пациентки должна состояться комиссия о проведении ЭКО, потому отказать в предоставлении анализов не могла", - рассказала главный врач медцентра Римма Яковлева.

Коллеги характеризуют врача как компетентного специалиста, очень спокойного и немногословного человека. В медучреждении зафиксированы побои, пострадавшая находится на больничном. На нападавшую она написала заявление в полицию.

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