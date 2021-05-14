Внук Чарли Чаплина приедет на театральный фестиваль в Приморье

Участие в Международном Тихоокеанском театральном фестивале, который впервые состоится во Владивостоке в сентябре нынешнего года, подтвердили артисты из разных стран, в том числе французский актер, внук известного комика Чарли Чаплина Джеймс Тьере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Джеймс Тьере - яркая и неординарная личность, с которой будет интересно встретиться, думаю, всем жителям Приморья. Это не единственный сюрприз, который организаторы подготовили для зрителей. Планируется, к примеру, еще выступление артистов из Вьетнама. Они покажут спектакль на воде", - рассказала заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова.

Господин Терье - не первый потомок всемирно известных артистов, который побывает во Владивостоке на международном культурном событии во Владивостоке. Так на Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно приезжает сын звезды Голливуда Юла Бриннера Рок Бриннер.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль под кураторством народного артиста РФ Евгения Миронова должен был пройти во Владивостоке в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен и состоится в текущем году.

Справка "РГ"

Джеймс Тьере родился в 1974 году в Лозанне в семье цирковых артистов Виктории Чаплин - дочери Чарли Чаплина и Жан-Батиста Тьере. Впервые он вышел на цирковую арену в четыре года. Работал в театре и кино с Питером Гринуэем, Бобом Уилсоном, Бено Бессонном и Колин Серо.

В 1998 году Джеймс Тьере основал "Компанию майского жука". Его первый спектакль "Симфония майского жука" ("майский жук" - кличка, которую ему дали родители за то, что он никогда спокойно не сидел на месте) отмечен многими призами, в частности, четырьмя "Мольерами" - самой высокой театральной премией Франции.