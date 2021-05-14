Новости

Внук Чарли Чаплина приедет на театральный фестиваль в Приморье 08:17
Мошенники придумали новую схему обмана россиян 08:07
Вакцина от COVID-19 помогла спасти жизни 12 тысяч британцев 07:40
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 24 миллиона 07:38
За четыре дня по Израилю выпущено более 1,7 тысячи ракет 06:53
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19 06:32
Гидрометцентр предупредил о возросшей солнечной активности в Сочи 06:30
В центральном парке сирийского Алеппо снова заработали фонтаны 05:57
Первый действующий военнослужащий задержан по делу о захвате Капитолия 05:55
Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за COVID-19 05:22
В КНР впервые за 22 дня выявлены местные случаи заражения коронавирусом 05:21
Девять человек пострадали при перестрелке в штате Род-Айленд 04:41
Привитым от COVID-19 американцам разрешили не носить маски 04:36
Вильфанд назвал дату прихода тепла в регионы европейской части России 04:19
Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и Израиле 04:04
New York Post: Трамп в июне возобновит встречи со сторонниками 03:39
Не менее 8 штатов США столкнулись с массовым закрытием автозаправок 03:04
Вильфанд назвал дату начала купального сезона на российских курортах 02:42
Армия Израиля объявила о начале новой атаки на сектор Газа 02:26
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая 02:24
Япония введет режим усиленных сантираных мер еще в пяти префектурах 02:12
В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении израильских городов 01:59
Байден: В США не сразу ощутят эффект от возобновления работы трубопровода 01:28
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии 01:16
ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС 00:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
14.05.2021 08:17
Рубрика: Культура

Внук Чарли Чаплина приедет на театральный фестиваль в Приморье

Текст: Ольга Журман

Участие в Международном Тихоокеанском театральном фестивале, который впервые состоится во Владивостоке в сентябре нынешнего года, подтвердили артисты из разных стран, в том числе французский актер, внук известного комика Чарли Чаплина Джеймс Тьере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

В Приморье перенесли на год Международный театральный фестиваль

"Джеймс Тьере - яркая и неординарная личность, с которой будет интересно встретиться, думаю, всем жителям Приморья. Это не единственный сюрприз, который организаторы подготовили для зрителей. Планируется, к примеру, еще выступление артистов из Вьетнама. Они покажут спектакль на воде", - рассказала заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова.

Господин Терье - не первый потомок всемирно известных артистов, который побывает во Владивостоке на международном культурном событии во Владивостоке. Так на Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно приезжает сын звезды Голливуда Юла Бриннера Рок Бриннер.

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль под кураторством народного артиста РФ Евгения Миронова должен был пройти во Владивостоке в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен и состоится в текущем году.

Справка "РГ"

Джеймс Тьере родился в 1974 году в Лозанне в семье цирковых артистов Виктории Чаплин - дочери Чарли Чаплина и Жан-Батиста Тьере. Впервые он вышел на цирковую арену в четыре года. Работал в театре и кино с Питером Гринуэем, Бобом Уилсоном, Бено Бессонном и Колин Серо.

В 1998 году Джеймс Тьере основал "Компанию майского жука". Его первый спектакль "Симфония майского жука" ("майский жук" - кличка, которую ему дали родители за то, что он никогда спокойно не сидел на месте) отмечен многими призами, в частности, четырьмя "Мольерами" - самой высокой театральной премией Франции.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Армия Израиля объявила о начале новой атаки на сектор Газа
Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей