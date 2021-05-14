Бывший вице-премьер Мордовии арестован на 2 месяца

Экс-заместитель председателя правительства Мордовии - министр целевых программ Алексей Меркушкин, обвиняемый в даче взятки в размере 7 млн рублей, пробудет под стражей ближайшие два месяца. Такое решение принял суд.

"Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Мордовии.

Напомним, что высокопоставленный чиновник был задержан при попытке пересечения границы РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

По данным следствия, Меркушкин передал взятку управляющему отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. 7 миллионов были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, "так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии", уточнили в СК.