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14.05.2021 22:52
Рубрика: Происшествия

Бывший вице-премьер Мордовии арестован на 2 месяца

Экс-заместитель председателя правительства Мордовии - министр целевых программ Алексей Меркушкин, обвиняемый в даче взятки в размере 7 млн рублей, пробудет под стражей ближайшие два месяца. Такое решение принял суд.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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"Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Мордовии.

Напомним, что высокопоставленный чиновник был задержан при попытке пересечения границы РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

По данным следствия, Меркушкин передал взятку управляющему отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. 7 миллионов были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, "так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии", уточнили в СК.

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