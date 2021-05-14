Квартиры и компенсации получат более тысячи обманутых дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 1068 дольщиков из 8 регионов.

Речь шла о проблемных домах в Пермском и Краснодарском краях, в Саратовской, Ростовской, Астраханской, Московской и Новосибирской областях, в Чувашии. "620 человек получат возмещения, 448 человек - жилье после завершения строительства многоквартирных домов", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Будут восстановлены права граждан, которые вложили свои средства в проекты девяти застройщиков, не справившихся со своими обязательствами, уточнил гендиректор Фонда Константин Тимофеев. "Строительство трех домов будет завершено, по девяти домам люди получат компенсацию по рыночной стоимости квадратного метра", - добавил он.

Решено было достроить дома в Пермском крае (1 дом застройщика ООО "Авиатор-3"), Саратовской области (застройщик "Волгоспецстроймонтаж"), Чувашии ("Фирма Старко").

Компенсации выплатят дольщикам из Краснодарского края (дом застройщика ООО "Марк Поло Девелопмент"), Ростовской ("Донквартстрой"), Астраханской (два дома ОАО "СПМК №39"), Московской (два дома ЖСК "Гарантинвестстройгрупп", по одному дому "РПК-Риэлт", "Бетиз и К"), Новосибирской (один дом застройщика ЖСК "Дом на Печатников") областей.