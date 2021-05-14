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14.05.2021 18:16
Рубрика: Происшествия

Под Самарой загорелся дачный поселок

Текст: Наталья Саванкова (Самара)

В Самарской области загорелся дачный поселок "Трест-11" в Волжском районе.

На Кубани начался сильный пожар в строящемся детском саду

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило около 15 часов по местному времени. На момент прибытия пожарных горели 13 дачных строений. Общая площадь возгорания составила свыше 500 квадратных метров. Огонь распространился также по сухой траве, полыхают около двух гектаров. О пострадавших не сообщается.

Пожару присвоили повышенный ранг. С огнем борются 25 единиц техники и более ста спасателей. Пока возгорание ликвидировать не удалось.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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