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14.05.2021 18:13

В Чувашии запустят новую программу ипотеки

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии готовится к запуску программа ипотечного кредитования, в соответствии с которой жителям будет компенсироваться начальный взнос на приобретение новостроек.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как пояснил глава республики Олег Николаев, республиканский бюджет оплатит до 20 процентов первоначального взноса. В настоящее время ведется отбор банков, а программа должна заработать в июне этого года. Заявления на участие будут приниматься по месту жительства.

Фото: iStock
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- Поддержкой в этом году смогут воспользоваться около 400 семей. На эти цели заложены финансовые средства в объеме свыше 150 миллионов рублей. Программа будет действовать до 2024 года включительно, - отметил Николаев.

Вопросам поддержки строительства, расселению аварийного жилищного фонда и решению вопроса обманутых дольщиков особое внимание уделил на днях премьер-министр России Михаил Мишустин во время доклада в Государственной Думе.

Вместе с тем, по словам главы Чувашии, у республики есть все необходимое для решения жилищных вопросов граждан.

- У нас есть все возможности и необходимые ресурсы, чтобы выполнить задачу по обеспечению жителей доступным и комфортным жильем. Запускаем новые механизмы, чтобы строить больше, развиваем направления для создания выгодных условий покупки жилья, в том числе через ипотечные программы. Сегодня на одного жителя Чувашии приходится 28 квадратных метров. Это достаточно хороший показатель, - подчеркнул Олег Николаев.

Кроме того, в Чувашии с помощью Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства завершаются работы по трем проблемным домам в Чебоксарах: на улицах Калинина и Гражданской, а также в микрорайоне "Соляное". Также начаты выплаты возмещений гражданам, пострадавшим от одной из компаний-застройщика.

По словам вице-премьера - министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павла Данилова, в регионе проработан несколько мер решения проблемы обманутых дольщиков. Так, республиканское правительство приняло постановление, по которому проблемный объект возможно будет достроить за счет другой компании, которая взамен получит земельный участок.

- Данная практика существует в других регионах. Мы также планируем активизировать работу с застройщиками в данном направлении, - добавил глава минстроя ЧР.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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