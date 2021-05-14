В Мордовии за 7 месяцев число безработных снизилось на 63,6%

По состоянию на 1 мая в центрах занятости Мордовии зарегистрировано 5400 безработных. Это на 63 процента меньше, чем в октябре 2020-го, когда уровень безработицы в регионе достигал пиковых значений из-за пандемии коронавируса и связанных с ней экономических ограничений.

Такие цифры были озвучены на состоявшемся накануне в правительстве республики совещании по развитию рынка труда, которое провел врио главы Мордовии Артем Здунов.

По словам и.о. министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игоря Князькова, уровень общей безработицы в первом квартале текущего года составил 5,5 процента. Для сравнения - средний показатель по ПФО составляет 4,9 процента, по РФ - 5,6 процента.

Ежегодно работодатели республики заявляют в центры занятости около 70 тысяч вакансий. Основная доля их приходится на рабочие специальности. Сведения об имеющихся вакансиях региональная служба занятости ежедневно размещает на портале "Работа в России" - этот ресурс является государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости.

Как отмечалось на совещании, для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года в регионе был принят комплекс мер. Однако Артем Здунов признал эту работу недостаточной. Он привел данные Федеральной службы статистики, рассчитанные по методологии Международной организации труда. Согласно представленным сведениям, безработными являются 23 тысячи жителей республики - включая и тех, кто не стоит на учете в службе занятости и ищет работу самостоятельно.

Лидер региона подчеркнул, что эти люди нуждаются в поддержке государства.

- Ко мне обращаются работодатели, они не могут найти людей на свои производства. При этом центры занятости проводят переобучение, но насколько эти профессии востребованы на рынке труда? - задал вопрос Артем Здунов.

По итогам совещания было поручено провести детальный анализ структуры безработицы. Кроме того, Здунов отметил, что необходимо изучить опыт регионов, которые эффективно работают с ситуацией на рынке труда, а также строить деятельность центров занятости с учетом потребностей работодателей.