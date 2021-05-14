В Прикамье мужчину обвинили в краже шести километров трубопровода

В Пермском крае местного жителя обвинили в краже и незаконной рубке лесных насаждений.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, 34-летний обвиняемый решил выкопать неэксплуатируемый трубопровод недалеко от села Половодово Пермского края. С этой целью злоумышленник взял во временное пользование экскаватор и нанял троих рабочих. В дальнейшем бригада извлекала трубы из земли, очищала их на фрагменты по два метра и отправляла на пункт приема лома металлов. При этом наниматель велел спилить деревья, которые росли поблизости от трубопровода, убедив рабочих, что у него есть на это специальное разрешение.

За два месяца было выкопано порядка шести километров трубопровода общим весом более 850 тонн. Все фрагменты труб были сданы в пункт приема металла. Ущерб, причиненный муниципальному предприятию "Водоканал города Березники", составил более 10 миллионов рублей. Кроме того, по указанию обвиняемого, уничтожено порядка 800 деревьев, в их числе ива, ольха, береза, сосна и ель.

В настоящее обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.