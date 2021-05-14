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14.05.2021 10:26
Рубрика: Власть

Володин сообщил об участии в предварительном голосовании "Единой России"

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии "Единая Россия" на думских выборах. Об этом он сообщил журналистам.

Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России"

Спикер уточнил, что будет участвовать в предварительном голосовании "в родной для себя Саратовской области" - по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области.

Позже Володин в своем Telegram-канале объяснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей".

Спикер также уточнил, что при выборе избирательного округа (а в данной области их четыре) исходил из количества вопросов, которые надо решать. "От развития города Саратова зависит будущее области в целом",- добавил политик.

Володин также сообщил, что решено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ.

"Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе", - резюмировал парламентарий. В округ входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы.

В ближайшее время Володин намерен при участии избирателей сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.

По итогам так называемых праймериз будут определены кандидаты от ЕР на выборы в Госдуму. Предварительное голосование пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая, а в очном формате в ряде регионов - 30 мая. Итоги должны быть подведены к 1 июня.

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