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14.05.2021 08:31
Рубрика: Власть

Александр Новак поддержал идею строительства в Тыве высоковольтной ЛЭП

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Правительство России Фото: Правительство России
Фото: Правительство России

В Москве состоялась встреча вице-премьера правительства РФ Александра Новака с временно-исполняющим обязанности главы Республики Тыва Владиславам Ховалыгом. Достигнута договоренность о строительстве в регионе линии электропередачи по маршруту Шушенская-опорная - Туран - Мерген - Кызылская, информирует пресс-служба кабинета министров.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Обсуждая вопросы энергетики региона, участники встречи уделили особое внимание наращиванию электрической мощности, дефицит которой тормозит социально-экономическое развитие республики и реализацию крупных инвестиционных проектов. Стороны пришли к выводу о необходимости строительства в республике дополнительной линии электропередачи на 220 кВ. "Александр Валентинович обещал принципиальную поддержку", - цитирует врио главы республики Владислава Ховалыга пресс-служба правительства Тывы.

Недостаток электроэнергии в регионе особенно остро ощущается с 2010 года - активизировалось строительство и начали работать крупные инвестиционные проекты в горнодобывающей отрасли. Согласно данным министерства топлива и энергетики Тывы, в пиковые периоды потребления электричества дефицит составляет примерно 30 МВт. С учетом будущих строек недостаток энергии, по мнению специалистов, вдвое превысит нынешнее потребление энергии всей республикой.

Избежать этого поможет строительство дополнительной высоковольтной линии электропередачи от подстанции "Шушенская-опорная" до Кызыла.

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