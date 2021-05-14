Бизнесмен в Красноярском крае продал контрафактное топливо на 3 млрд

В ближайшее время суд Ачинска получит материалы уголовного дела бизнесмена, обвиняемого по трем статьям УК: незаконное предпринимательство, покушение на мошенничество, легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления. Утверждено обвинительное заключение, проинформировала сегодня прокуратура Красноярского края.

Индивидуальный предприниматель на протяжении трех лет, вплоть до марта 2020-го, смешивал на территории двух нефтебаз нефтепродукты и продукты нефтехимии. Полученное вещество бизнесмен сбывал покупателям через свои автозаправочные станции. Продать удалось 200 тонн топлива на сумму свыше трех миллиардов рублей. При этом ИП эксплуатировал опасные производственные объекты без специальной лицензии, уточнили в надзорном ведомстве.

Следователи также выяснили, что "нефтяной магнат" подготовил для реализации дизельное топливо и бензин, не соответствующие техническим требованиям, и обогатился на 54 млн рублей.

Правоохранители пресекли деятельность предпринимателя. Контрафактные нефтепродукты изъяты из оборота.

Известно, что полученные от незаконной торговли деньги бизнесмен легализовал, организовав работу стоматологической клиники, приобретя земельный участок и прочее имущество. Сейчас на него наложен арест.