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14.05.2021 08:36
Рубрика: Происшествия

Более 40 муниципальных машин исчезли в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура Балахтинского района обнаружила недостачу 42 транспортных средств, которые числятся на балансе муниципалитета.

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Грузовые автомобили и самоходная техника, переданные в 2017 году в оперативное управление казенному учреждению "Служба заказчика Балахтинского района", исчезли. Местонахождение техники не установлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Хищение транспорта причинило местному бюджету ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела о краже.

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