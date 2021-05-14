Более 40 муниципальных машин исчезли в Красноярском крае

Прокуратура Балахтинского района обнаружила недостачу 42 транспортных средств, которые числятся на балансе муниципалитета.

Грузовые автомобили и самоходная техника, переданные в 2017 году в оперативное управление казенному учреждению "Служба заказчика Балахтинского района", исчезли. Местонахождение техники не установлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Хищение транспорта причинило местному бюджету ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела о краже.