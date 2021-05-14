Группу школьников из Сибири не пустили на борт в Пулково

В редакцию "РГ" в Новосибирске обратились родители учеников Аэрокосмического лицея - турпоездка в Санкт-Петербург, которую они организовали детям в майские праздники, оказалась испорчена. Группу школьников не пустили на обратный рейс в аэропорту Пулково - почему это произошло, теперь "искренне не понимают" даже в самой авиакомпании.

Семеро 11-классников в сопровождении учительницы английского языка прибыли в Пулково за 20 минут до окончания регистрации на рейс авиакомпании "Победа", который должен был вылететь в Новосибирск в 23.25 седьмого мая. Однако зарегистрироваться им не удалось. Посадочный талон выдали только одному школьнику, которому уже исполнилось 18 лет. С остальными, у которых была общая бронь, вышла долгая заминка: как рассказали школьники, сотрудница у стойки регистрации несколько минут искала их данные в компьютере. Не дождавшись реакции и подскочив к другой стойке, сибиряки услышали: "Мест в самолете нет". А чуть позже подросткам сообщили, что они опоздали на регистрацию. И, мол, чего вы хотите?! Домой? Так идите и покупайте себе новые билеты.

…Разница во времени у Новосибирска и Питера четыре часа - в столице Сибири была глубокая ночь. Растерянная учительница принялась обзванивать родителей. И трубки брали не сразу. Люди не ждали подобных сюрпризов и не караулили своих деток до момента взлета. "Если бы вы знали, какой кошмар я пережила", - говорит несчастная учительница. Денег у детей к концу путешествия, конечно, нет. И не то чтобы на новый билет - на бутерброд нет, то есть в буквальном смысле. Голодные. Устали - спать хочется дико, а тоже негде. Что делать?!

- В три утра меня разбудил муж: сын не может улететь! - рассказала "РГ" Ангелина Дерябина. - Я принялась обзванивать родителей, искать выход. Обратный билет стоит 18 тысяч, у некоторых не было возможности его приобрести. Я была готова платить: верните мне ребенка, а потом будем решать вопрос с авиакомпанией! Это была буря эмоций, я сутки потом не могла уснуть. И мне обидно, ведь я стараюсь привить детям любовь к путешествиям по нашей стране. Мы организовали эту поездку в Питер, воспользовавшись программой "Мир путешествий РФ". Хотели, чтобы дети увидели, какой это красивый город, чтобы знали нашу историю и гордились ей. И тут такой поворот.

Ангелина пыталась дозвониться на "горячую линию" авиакомпании - звонок платный, 65 рублей минута. "В тот момент мне было, конечно, все равно, я и не думала о деньгах, - говорит она. - Но если здраво смотреть на вещи - неужели "горячая линия", на которую звонят люди в критической ситуации, должна быть платная?". Но главное, что и за 65 рублей в минуту разговаривать с Ангелиной никто не стал - линия не принимает звонки абонентов МТС! Почему - этот вопрос "РГ" в "Победе" проигнорировали.

Пока Ангелина Дерябина боролась с горячей линией, мама другого путешественника, Инна Комарова, пыталась наладить диалог с авиакомпанией другим способом. Она позвонила сыну, а он, включив телефон на громкую связь, в очередной раз подошел к представителю "Победы" в аэропорту. Инна легко оперирует юридическими терминами - это, видимо, и заставило к ней прислушаться. "Есть ощущение, что на обычных людей в принципе не обратили бы внимания", - говорит Ангелина Дерябина.

Выяснение отношений, говорят пострадавшие, длилось около двух часов. В авиакомпании стояли на своем: пассажиры опоздали. И только после того как в Пулково примчалась съемочная группа одного из питерских каналов, куда обратилась Ангелина, а обращения родителей полетели во все госорганы, от прокуратуры до администрации президента, уверенность перевозчика удалось поколебать. Отвечая на запрос "РГ", в авиакомпании сообщили, что провели собственное расследование и проанализировали данные с камер видеонаблюдения, выяснив, что группа прибыла в аэропорт вовремя. Отказал же им сотрудник не авиакомпании, а другой организации, отвечающей за обслуживание клиентов "Победы" в аэропорту Пулково. Причины действий конкретного оператора, по данным авиакомпании, пока не ясны.

В результате "Победа" пообещала вернуть средства за пропавшие билеты и отправила школьников домой за счет перевозчика спустя ровно сутки. Однако родители считают, что этот жест не покрывает понесенный ими ущерб. Гостиницу в Питере они сняли сами, и только благодаря отзывчивости персонала одного из отелей им не пришлось платить за двое суток - известно, что расчетный час в гостиницах в 12.00, а до рейса оставалось бы еще 12 часов. И это не говоря уже о расходах на питание. И не принимая во внимание моральный ущерб.

В авиакомпании, очевидно, считают, что за это должна отвечать та организация, оператор которой повел себя так странно. "Мы уже направили претензию в обслуживающую компанию и на связи с клиентами по вопросу необходимых компенсаций", - ответили в "Победе".

Вероятно, родители школьников, чей отдых закончился так неудачно, обратятся за защитой своих прав в суд. Между тем эксперты предполагают, что в данном случае сибиряки столкнулись с пресловутым овербукингом - то есть с продажей билетов свыше числа мест в салоне самолета. В авиакомпании это отрицают - в "Победе" подчеркнули, что самолет улетел в Новосибирск с 11 пустыми креслами.

Кстати

Законопроект ОНФ, который предлагает, во-первых, ввести понятие овербукинга в законодательство, а во-вторых, установить за это нарушение штрафы для перевозчиков, был подан в Госдуму еще в 2018 году. Однако не рассмотрен до сих пор. О нем вспомнили в марте нынешнего года, когда тот же ОНФ предложил распространить штрафы за овербукинг не только на авиакомпании, но и на отельеров.