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14.05.2021 09:24
Рубрика: Общество

Сибирячке удалили выросшую в 125 раз опухоль в груди

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Врачи Новосибирского онкологического диспансера спасли пациентку с очень редкой и агрессивной опухолью. За несколько недель она увеличилась в объеме в 125 раз.

Еще четыре года назад 18-летняя жительница сельского района обнаружила у себя в груди новообразование. По словам пациентки, она сама нащупала у себя в молочной железе опухоль размером с яйцо. Врачи считают, что тогда она еще была доброкачественной. Но девушка не предприняла никаких мер и не стала обращаться за медицинской помощью.

Фото: iStock
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А этой весной опухоль начала болеть и расти. Пациентка, которой уже исполнилось 22 года, приехала с жалобами в одну из городских медицинский клиник. После первичного обследования врачи выписали ей направление в онкодиспансер.

- Когда девушка начала испытывать дискомфорт в молочной железе, опухоль по данным УЗИ составляла около 5 см в диаметре, - рассказывает онкомаммолог Данил Бредихин. - Однако уже спустя пару недель она колоссально увеличилась в размере, занимала весь объем молочной железы и составила уже более 20 см.

Онкологи диагностировали у пациентки синовиальную саркому, которая с высокой вероятностью могла прорасти в грудную стенку. Это крайне агрессивная злокачественная опухоль с высоким потенциалом распространения по организму.

К счастью, диагностика показала, что жизненно важные органы еще не поражены метастазами. Но медлить с лечением было нельзя.

- Пациентке провели спасительную мастэктомию, - сообщили "РГ" в Новосибирском онкологическом диспансере. - Во время операции хирургам удалось сохранить грудные мышцы.

В настоящее время пациентка уже оправилась от операции. Впереди ее ждут лекарственной противоопухолевой терапии, лучевое лечение и длительная реабилитация. Онкологи отмечают, что всего этого можно было избежать, если бы девушка обратилась к врачам сразу после того, как впервые нащупала у себя опухоль.

- Еще раз хочу обратиться к женщинам: если вы при самообследовании обнаружили болезненный узел, уплотнение или еще что-то необычное внутри - не откладывайте визит к врачу, - говорит доктор Бредихин. - Позаботьтесь о себе сейчас, чтобы не столкнуться в будущем с бедой.

По словам медиков, сегодня излечимы более 90 процентов опухолей груди. Чем раньше будет выявлено образование и проведено лечение, тем выше шансы победить болезнь.

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